"صحة دمياط" تعلن تنفيذ 40 قافلة طبية وقعت الكشف على 68021 مواطنا

دمياط معتز الشربيني

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بياناً من قبل إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بدمياط يفيد بإنجازات القوافل العلاجية خلال النصف الأول من العام الجارى .

تم خلال الفترة من اول يناير حتى نهاية يونيو الماضى تنفيذ 4 قوافل علاجية بكافة مراكز ومدن المحافظة، تم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان 68021 مواطنا، وتحويل عدد 1142 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 273 حالات، بالإضافة إلى إجراء 18053 تحليل معملى و فحص 1059 حاله بالأشعة و 1246حالة أخرى بإجراء السونار، هذا إلى جانب تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

نوهت" المحافظ" الى أن القوافل تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين و بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مؤكده على استمرارها بكافة المراكز والمدن للوصول إلى كافة المرضى وللتخفيف الضغط على المستشفيات ،منوهه الى ان كافة القوافل ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية , بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ،وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ، كما أشادت " محافظ دمياط " بجهود جميع العاملين بتلك القوافل والتى ساهمت فى تنفيذ الخطة بنسبة 100% .