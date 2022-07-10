شاطئ بورسعيد كامل العدد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.. لايف وصور

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك ورصد فرحة المصريين بالعيد.

توافد الآلاف من أهالى محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، للاستمتاع بالمشاهد الجمالية، وممارسة السباحة واللعب على رمال الشاطئ.

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن شواطئ المحافظة قد شهدت توافداً كبيراً من المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد للإحتفال بثانى أيام عيد الاضحى المبارك وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وذلك وسط تواجد الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف بجوار الشواطئ والحدائق تحسباً لأية طوارئ.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك انتشار مكثف للمنقذين على طول الشاطى منذ الصباح الباكر وكذلك الرفع الفورى لأى مخلفات للحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى للشاطئ.

ويمتد شاطئ محافظة بورسعيد لأكثر من 5 كيلو متر موزع على 5 أحياء هى : الشرق، العرب، المناخ، الزهور، الغرب، هذا بالإضافة إلى شاطئ مدينة بورفؤاد التى تتمتع بطراز معمارى مميز، ويتميز أهالى بورسعيد بحرفتى الصيد والتجارة.