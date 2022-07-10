شؤون المسجد الحرام تقدم الخدمات لضيوف الرحمن بأكثر من 23 لغة عالمية

كتب فارس البدري

تقوم وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني، بتقديم حزم من الخدمات التي تعنى بإبراز الجهود والخدمات بالمسجد الحرام بأكثر من 23 لغة عالمية على مدار 24 ساعة، لتسهيل الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة للقاصدين والمساهمة في الرقي بمنظومة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة تجاه حسن وفادة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.



حجاج بيت الله الحرام

وترتكز أعمال الإدارة على ثلاث محاور أساسية هي، الإرشاد المكاني بحيث يتم إرشاد السائليين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل وخارج المسجد الحرام وعبر مراكز الاستعلامات الخارجية، وإيصال كبار السن إلى أقرب نقطه لمقصدهم، مع تقديم الهدايا للقاصدين والترحيب بقدومهم، والإرشاد الزماني: وذلك فيما يتعلق بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بأوقات الصلوات ومواعيد الزيارات والمحاضرات والدروس وتزويدهم بجداول الدروس والمحاضرات، الإرشاد الثقافي: بالإجابة على أسئلة واستفسارات المستفيدين الثقافية والعلمية التاريخية التي تتعلق بالمسجد الحرام وبلغتهم، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلن - فى وقت سابق - نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بأربع عشرة لغة عالمية وتحقيق أكثر من 200 مليون مستفيد حول العالم، وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع.

ووفقا لموقع رئاسة شؤون الحرمين، أكد السديس، أنه بدعم كبير من القيادة الرشيدة قامت الرئاسة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة العامة للأوقاف بزيادة عدد اللغات هذا العام لتصل إلى 14 لغة عالمية وهى: (الإنجليزية – الفرنسية – الملاوية – الأوردية – الفارسية – الروسية – الصينية – البنغالية – التركية – الهوسا - الإسبانية - السواحلية - التاميلية - الهندية)، وتم البث من خلال منصة وتطبيق منارة الحرمين بسلالة ونجاح.