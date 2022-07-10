سريلانكا.. أحزاب المعارضة تجتمع اليوم للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة

كتبت ريم عبد الحميد

تجتمع أحزاب المعارضة فى سريلانكا اليوم، الأحد، من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بعد يوم من تقديم الرئيس ورئيس الوزراء استقالتيهما فى اليوم الأكثر فوضوية خلال أشهر من الاضطراب السياسى، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس، حيث اقتحم المحتجون منزلى كلاهما وأشعلوا النيران فى أحد المبنيين احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد.

وذكرت الوكالة أنهلم يتضح مكان تواجد الرئيس جوتابايا راجاباكسا حاليا، وقال متحدث باسم الرئاسة إنه ليس لديه معلومات عن تحركات الرئيس.

ولا يزال المحتجون متواجدون فى المجمع الذى يتواجد فيه مقر الإقامة الرسمى للرئيس ومكتبه ومقر إقامة رئيس الوزراء، وقالوا إنهم سيظلوا متواجدين لحين استقالة كليهما رسميا. وانتشر الجنود حول مدينة كولومبو بينما دعا رئيس الأركان إلى الدعم العام من أجل الحفاظ على القانون والنظام.

وقال عضو البرلمان المعارض إم إيه سومانثيران إن كل أحزاب المعارضة مجتمعة يمكن أن توفر الـ 113 عضو المطلوبة فى البرلمان ليكون لديها الأغلبية، ومن خلال ذلك ستطالب الرئيس بتشكيل حكومة جديدة ثم تقديم استقالته. وأضاف أن الأحزاب تأمل فى التوصل إلى توافق اليوم، الأحد.

وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينه إنه سيغادر منصبه بمجرد تشكيل حكومة جديدة، وبعدها أعلن رئيس البرلمان أن الرئيس سيتنحى عن منصبه يوم الأربعاء.

وكانت الضغوط قد تزايدت على كلا من رئيس الدولة ورئيس الوزراء فى ظل الانهيار الاقتصادى الناجم عن النقص الشديد فى السلع الأساسية، مما ترك الشعب يعانى فى الحصول على الطعام والوقود وغيره من الاحتياجات الأساسية.