رئيس جامعة أسيوط ينقذ ساق طفل عمره 6 سنوات من البتر فى جراحة 5 ساعات

أسيوط هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط عن نجاح فريق طبى بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعى الرئيسى من إجراء عملية جراحية لإنقاذ طفل عمره 6 سنوات.

وعن تفاصيل الواقعة، كشف الدكتور طارق الجمال إلى أن الطفل "ع. ك.ح" يبلغ من العمر 6 سنوات من قرية عرب مطير بمركز الفتح بأسيوط تعرض لحادث سيارة، وتم استقباله بقسم الطوارئ بالمستشفى الجامعى بعد 3 ساعات من الحادث أمس السبت، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ، وهو ما تزامن مع زيارة رئيس جامعة أسيوط لمستشفيات أسيوط الجامعة لتهنئة الأطقم الطبية بحلول العيد ، حيث تولى سيادته من خلال تخصصه كأستاذ بارز بقسم العظام ومؤسس طب الجراحات الميكروسكوبية بإجراء فحص دقيق للطفل خلال زيارته والذى كشف إصابته بشبه بتر فى ساقه اليمنى وقطع فى الشرايين وكسر ثلاثى مضاعف فى عظام الساق.

وعلى الفور كان القرار الطبى للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بتحويل الطفل لوحدة الجراحات الميكروسكوبية وتشكيل فريق طبى متخصص لإجراء جراحة عاجلة للطفل برئاسة الدكتور عمر الرفاعى المدرس بوحدة الجراحات الميكروسكوبية وبمشاركة الدكتور حسين الدهشان الزميل بالوحدة ، مشيراً إلى نجاح الفريق الطبى فى إجراء جراحة ناجحة تم خلالها إنقاذ الطفل وإعادة توصيل الساق وتثبيت الكسر وإعادة توصيل الشرايين والأوتار المبتورة وكذلك ترقيع جلد الساق المفقود بأجزاء من جلد الذراع .

وكشف رئيس جامعة أسيوط على متابعته الشخصية لحالة الطفل والذى لا يزال يتلقى العلاج بالمستشفى الجامعى يتلقى الرعاية الصحية اللازمة بعد الجراحة وفى حالة صحية مستقرة .

هذا ومن الجدير بالذكر قيام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أمس السبت تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك بزيارة إلى كلاُ من مستشفيات أسيوط الجامعية والتى استقبله خلالها الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية وكذلك إلى مستشفى معهد جنوب مصر للأورام والتى استقبله فيها الدكتور مصطفى الشرقاوى المدير التنفيذى لمستشفى الأورام لتهنئة الأطقم الطبية المناوبة على رأس العمل فى العيد وذلك بمرافقة الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة والأستاذ مصطفى حسن والأستاذ وائل محمد محمود أمناء الجامعة المساعدين وعدد من القيادات الإدارية ومديرى العموم المختصين بمختلف إدارات وكليات الجامعة.