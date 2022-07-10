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رئيس البرلمان الليبى يطالب بفتح تحقيق بشأن استمرار انقطاع الكهرباء

الأحد، 10 يوليه 2022 11:03 م
رئيس البرلمان الليبى يطالب بفتح تحقيق بشأن استمرار انقطاع الكهرباء رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح
كتب: أحمد جمعة

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طالب رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء.

وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، في بيان صحفى، بأن عقيلة صالح "طالب بالتحقيق العاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة، والنقص الحاد في توفر الوقود، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطن الليبي."

وأضاف أن رئيس مجلس النواب الليبى يطالب الجهات المخاطبة "بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى القضاء لمحاسبتهم، وإعلان نتائج التحقيقات للشعب."

وتشهد أنحاء ليبيا خلال الفترة الأخيرة تفاقمًا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وهي الأزمة التي كانت أحد دوافع الحراك الاحتجاجي الذي اندلع مطلع الشهر الجاري، للاعتراض على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.


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