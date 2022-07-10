دوق ودوقة كامبريدج يهنئان نوفاك ديوكوفيتش بعد فوزه ببطولة ويمبلدون للرجال

كتبت ريهام عبد الله

هنأ الأمير وليام وكيت ميدلتون ، دوق ودوقة كامبريدج، نوفاك ديوكوفيتش، بعد إحرازه بطولة ويمبلدون للتنس رجال، وقال الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج عبر تويتر :"تهانينا لنوفاك ديوكوفيتش، بطولة ويمبلدون أخرى فردي رجال، وحظ أفضل لنيك كيريوس، لن تكون هذه آخر مرة نراك فيها في يوم النهائيات".

وتوج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 (7-3) اليوم الأحد في المباراة النهائية.

اللقب هو الرابع على التوالي للصربي، البالغ من العمر 35 عاماً، في ويمبلدون والـ21 في بطولات الجراند سلام مقلصاً الفارق إلى لقب واحد عن حامل الرقم القياسي الإسباني رافايل نادال الذي انسحب من نصف النهائي بسبب الإصابة في عضلة البطن، وفقا لموقع "مونت كارلو".

ونجح ديوكوفيتش في تعويض خيبته في اللقبين الكبيرين الأوليين هذا العام واللذين كانا من نصيب نادال، حيث غاب عن الأول في أستراليا المفتوحة عقب ترحيله لعدم تلقيه لقاح مضادا لفيروس "كوفيد-19"، وخرج من ربع نهائي الثاني في رولان جاروس على يد الماتادور الإسباني بالذات.

وعادل ديوكوفيتش رقم الأمريكى، بيت سامبراس في عدد الألقاب في ويمبلدون، وبات على بُعد لقب واحد من حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب فيدرر.

وبات ديوكوفيتش أيضًا رابع لاعب في العهد الحديث يفوز بأربعة ألقاب متتالية في ويمبلدون بعد فيدرر وسامبراس والسويدي بيورن بورج.

وحقق ديوكوفيتش الفوز الـ28 على التوالي في ويمبلدون.