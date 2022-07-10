خيط الجريمة.. خلافات أسرية تقود النيابة إلى عامل قتل زوجته بالزاوية الحمراء

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة"، والتي يسرد من خلالها قصصا، تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة. هى قصص حقيقية على أرض الواقع، ظل فيها رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

كانت شهدت منطقة الزواية الحمراء، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم عامل على قتل زوجته بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما، قام على إثراها الزوج باستلال سكين من المطبح وطعن زوجته بعدة طعنات متفرقة فى جسدها.

وقال الزوج المتهم خلال التحقيقات، أنه متزوج من المجنى عليها منذ 20 عاما، وأنجب منها 3 أبناء، وكانوا يعشيون فى هدوء، إلى أن السنوات الاخيرة بدأت الخلافات بسبب ضيق الحال، لافتا إلى أنه يوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالايدى، واستطرد: فتوجهت إلى المطبخ واستليت سكينا وطعنتها حتى فارقت الحياة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى، بوجود سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد التابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة سيدة 51 عاما مقتولة بطعنات فى الرقبة والصدر، وتبين من خلال الفحص، أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات أسرية.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن المتهم والمجنى عليها متزوجان منذ 20 عاما ولديهم 3 أبناء وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم باستلال سكين وطعن زوجته ولقيت مصرعها في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتم احالته الى النيابة التي أمرت بحبس المتهم.