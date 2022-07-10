"حياة كريمة" تنجز 900 مشروع خدمى بـ28 مليار جنيه فى الشرقية.. لايف

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان، بشرة خير وعمار.. حياة كريمة تنجز 900 مشروع خدمى بـ28 مليار جنيه فى الشرقية والمحافظ: تدخل الخدمة نهاية العام ".

أعلن فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن على الاستعداد للبدء فى المرحلة الثانية لحياة كريمة، فور تلقى تعليمات البدء من مجلس الوزراء، مضيفا انها تشمل 5 مراكز كبرى هم " فاقوس، بلبيس، ديرب نجم، اولاد صقر، ابوحماد "، اننا انتهينا من تجهيز قطع الأراضى الازمة لتنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن نحافظ انتهت من نسبة كبيرة من مشروعات حياة كريمة بالحسينية ضمن للمرحلة الأولى وتسلمت المحافظة عدد من القرى والباقى يدخل تبعا إلى أن تنتهى قبل أكتوبر المقبل، موضحا أن المحافظة نفذت 266 مشروعا تنمويا بتكلفة أكثر من 21 مليار جنيه، معظمها دخل الخدمة فى أول يوليو الجارى والباقى فى المراحل النهائية، وأوشكنا على الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى مشروعات حياة كريمة بقرى مركز الحسينية، حيث تم تسليم جزء كبير من المشروعات والباقى تباعا خلال الأشهر المقبلة بحد أقصى شهر أكتوبر، فقد نفذنا " 139 مشروع صرف صحى، 94 مياه شرب، 37 مركز شباب وملاعب، 68 فى الصحة ونقاط إسعاف 48 مدرسة ومبنى تعليمي" مابين إنشاء وتطوير ورفع كفاءة.

واختتم محافظ الشرقية، أنه فعل وحدة لانضباط لتصدى للتوك توك مخالف بحملات رقابية، كما بدأنا فى بعض الأحياء مثل القومية وفلل الجامعة، بتفعيل منظومة الجمع المنزلى للقمامة، بحيث يتسلم حارس العقار صندوق لتجمع فيه ويمر الحى عليه يوميا لأخذ الجمع، تمهيدا لتطبيقها.