حملة لضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية ومراكز الشباب

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات مكثفة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب .. وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (40) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (50) متهم، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (22,650 كيلو جرام)

كمية من مخدر البانجو وزنت (9٫150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,745 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (870 جرام).

عدد (6450) قرص مؤثر

عدد (463) قرص مخدر لعقار الترامادول.

تنفيذ (9) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبالغ مالية – طبنجة صوت – 2 طلقة صوت – ميزان –

54 هاتف محمول – 4 سيارات – 6 دراجات نارية – 11 سلاح أبيض).

وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.