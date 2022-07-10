حملات نظافة وتجميل خلال أيام العيد بقرى مراكز أسيوط.. صور

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف حملات النظافة والصيانة ورفع وإزالة القمامة والمخلفات من أماكن التجميع والحاويات وصناديق القمامة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة بالمراكز والقرى ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز أسيوط وديروط والبداري وساحل سليم والغنايم حملات نظافة بالشوارع والميادين حيث تواصلت أعمال النظافة وورفع وإزالة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع وصناديق القمامة بالوحدات المحلية القروية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن المناطق السكنية خلال الفترتين الصباحية والمسائية خلال ايام عيد الأضحى المبارك وتحديداً بقرية الجرف وبني يحي وشلش والشراقوه والحوطا الغربية بديروط والمنطقة المحيطة بقناطر ديروط واسكندرية التحرير بمركز أسيوط ومدينة البداري ومدينة ساحل سليم فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس مركز أسيوط ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ،وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي وعمال النظافة والمخلفات الصلبة والاشغالات والمتابعة وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بتلك الوحدات كالجليدر وسيارات النقل والوادر والحاويات ومعدات شفط وكنس الأتربة تحقيقاً لمطالب وإحتياجات المواطنين.