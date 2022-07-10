جزر مالطا تقدم مساعدات مالية للصيادين بسبب ارتفاع أسعار الوقود

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أعلن وزير الزراعة في جزر مالطا أنطون ريفالو، أنه سيتم تقديم مساعدة مالية تصل إلى 700 ألف يورو للصيادين بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة النزاع العسكري بين أوكرانيا وروسيا.

وذكرت صحيفة "ذا مالطا إندبندنت" المحلية أن وزير الزراعة والسكرتيرة البرلمانية المسؤولة عن مصايد الأسماك ، أليسيا بوجيجا سعيد ، أعلنا عن مخطط للمساعدة المالية المؤقتة، حيث ستتدخل الحكومة المالطية مالياً لتخفيف تكاليف التشغيل التي يستخدمها الصيادون المالطيون أثناء قيامهم بعملهم.

وأوضح الوزير أنه تم إرسال 393 طلبا إلى الصيادين المسجلين في إدارة المصايد والاستزراع المائي.

وقال إن هذه المساعدة تعادل الزيادة في سعر الوقود مقارنة بالرقم الأساسي لشهر فبراير 2022 ، والذي يبلغ حوالي 0.65 سنت يورو لكل لتر تم شراؤه.

وأضاف "ما أعلناه اليوم هو دليل واضح آخر على مدى التزام هذه الحكومة بمواصلة العمل كداعم قوي لكل من يكسبون قوتهم اليومي من هذا المجال. ويرجع ذلك أيضًا إلى التحديات التي يواجهونها ، ولا سيما سبب الصراع في أوكرانيا".

وتابع ريفالو أن الحكومة تستثمر بكثافة من أجل الحفاظ على اقتصاد مالطا قويًا.

بدورها، صرحت السكرتيرة البرلمانية أليسيا بوجيجا سعيد، أن "هدفنا في هذا الوقت بالذات هو الاستمرار في مساعدة الصيادين المالطيين، مع تسهيل وصولهم إلى برامج المساعدة المالية.

وقالت "مثلما كانت الحكومة مستعدة لتقديم مساعدة مباشرة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال ذروة جائحة كوفيد -19 ، شعرت الحكومة اليوم أن هذا القطاع ، المهم والتاريخي للغاية في بلدنا ، سيحصل على مساعدة مماثلة. من خلال هذا الدعم ، نساعد أيضًا على استقرار أسعار الأسماك، وبالتالي فإننا نعمل أيضًا جنبًا إلى جنب مع المستهلكين ”.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين.