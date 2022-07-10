توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ ثانى ليالى عيد الأضحى

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ توافد المواطنين بمختلف الفئات لقضاء وقت ترفيهى للطلائع والشباب بمراكز الشباب، مساء اليوم الأحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، فى إطار مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، برعاية مديرية الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة التى أطلقتها الوزارة بقيادة وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب " تهدف لرسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بالقرى ومدن المحافظة ، وأصدر محروس تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية مشكلة من فريق إدارتى الشباب والطلائع لمتابعة فاعليات الاحتفالية بمراكز الشباب ، ووجه بتكثيف التغطية الإعلامية من خلال المركز الإعلامى بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.

وأضاف محروس، استطاعت مراكز شباب كفر الشيخ جذب المواطنين على اختلاف أعمارهم لقضاء " يوم ترفيهى للطلائع والشباب" ومشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب ، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم ، حرصا من الوزارة على إدخال البهجة والسعادة فى نفوس رواد الهيئات الشبابية يأتى ذلك بإشراف الأستاذ عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب.

الجدير بالذكر أن تنفيذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب ، ويوم ترفيهى بمراكز الشباب يأتى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب "بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى يهدف إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ، وبتوجيهات من القيادة السياسية لجعل الرياضة أسلوب حياة لكافة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.



اقبال من الاطفال على مراكز الشباب



اقبال على مراكز شباب كفر الشيخ ثاني ليالي عيد الفطر



تعدد الانشطة بمراكز الشباب



تنوع الالعاب



توافد أعداد كبيرة على مراكز الشباب