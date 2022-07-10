تعرف على جهود الوحدات المحلية بالمنوفية خلال إجازة عيد الأضحى.. صور

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتواجد الميدانى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول بكافة الشوارع والميادين العامة بنطاق المحافظة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن المرور الدورى على كافة المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد أطقم النوبتجية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف عن متابعته لأعمال منظومة النظافة بالورديات الصباحية والمسائية بكافة أرجاء المركز ولاسيما رفع تجمعات القمامة ونواتج الهدم بقري برهيم و طملاى وجزى وسدود وفيشا الكبرى وجسر النعناعية بزاوية رزين وترعة الباجورية بسنجرج ، كما تابع رئيس المدينة إنتظام سير العمل بمستشفى منوف العام والوحدة الصحية بالحامول وتم تفقد عدد من الاقسام الداخلية بمستشفى منوف العام للوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية والاحتياجات اللازمة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم أعمال إزالة تجمعات القمامة بجوار مسجد سعفان بالبتانون ، فضلا عن متابعة أعمال صيانة شبكات الإنارة بقرى شنوفة والماى وعزبة الصعايدة وتم تغيير الكشافات القديمة واستبدال التالف منها بأخرى جديدة ، كما تفقد رئيس المدينة لمستشفى الحميات والجهاز الهضمي ومستشفى الصدر بميت خلف للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضى على الوجه الأكمل ومدى تعاون الأطقم الطبية والتمريض معهم فى تقديم رعاية صحية لائقة بهم وكذا متابعة حالة النظافة العامة بالمستشفى ، وفى مركز بركة السبع ، تابع رئيس الوحدة المحلية منظومة النظافة بقرى جنزور وهورين والطريق السريع ببركة السبع /أبو مشهور.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إنتظام سير العمل بمنظومة النظافة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة ، فيما تم متابعة أعمال شبكات الإنارة بالمدينة والتأكد من النزلات الكهربائية والعوازل بكافة أعمدة الإنارة حفاظا على أرواح المواطنين.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا رفع المخلفات بقرية ميت برة وعرب الرمل وتم رفع الإشغالات بطريق الرشاح بأجهور الرمل ، فيما تم رفع بؤر تجمعات القمامة بداية من كفر السلاميه مرورا باشليم وشمنديل وحتى طريق قويسنا / شبين وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية ، كما قام رئيس المدينة بالمرور الميدانى على مواقف السيارات بنطاق المدينة للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة للركوب حفاظا على حقوق المواطنين ، فضلا عن متابعة مستشفي قويسنا المركزي للتأكد من جاهزيتها وتقديم الدعم اللازم وإزالة أية عقبات ، فيما تابع رؤساء الوحدات المحلية لمدينة سرس الليان ومركز تلا منظومة العمل بمستشفى سرس الليان وتلا العام وتم التأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر كافة الأدوية والاحتياجات اللازمة للتعامل الفورى مع أية طوارئ حفاظا على الصالح العام.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل الميداني والتواجد في الشارع والتعامل الفورى مع مشكلات المواطنين للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام .

كما أكد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم أنه في أولي أيام عيد الأضحى المبارك تم إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية علي مساحة 60م2 بناحية شنوان ، وذلك بالتنسيق مع مسئولي الوحدة الزراعية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية ، فيما أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أنه تم إزالة فورية لسقف خرسانة بالدور الثاني علوي بمساحة 50 م2 وذلك فور رصده من قبل وحدة المتغيرات المكانية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف وتغريمه رسوم تكاليف الإزالة .

وأشار مدير مديرية الزراعة أنه خلال أسبوع تم تنفيذ إزالة فورية لـ (15) حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة (1581) م2 بما يعادل 9 قيراط و 3 سهم تنوعت بين إزالة فورية لـ 9 حالات تعدي بنواحي منشأة شنوان ، بتبس ، الماي بمركز شبين الكوم علي مساحة 952 م2 ، وإزالة فورية لـ 3 حالات تعدي بنواحي منشأة جريس ، سنتريس ، منيل عروس بمركز أشمون علي مساحة 364 م2 ، وكذا حالتين تعدي بجنزور بمركز بركة السبع علي مساحة 115 م2 ، وحالة أخري تعدي بناحية كمشيش علي مساحة 150 م2 بمركز تلا ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.