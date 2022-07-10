تعرف على أشهر طريقة لطهي لحوم الأضاحي بحلايب وشلاتين.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

عادات وتقاليد وطقوس مختلفة من مكان لأخر في الأعياد والمناسبات المختلفة، ولكل مكان أكلة مفضلة ومشروب مفضل، وفي الصحراء الشرقية وخاصة مناطق حلايب وشلاتين أشهر طريقة لطهي لحوم الأضاحى هى علي طريقة أكلة السلات أشهر أكلة في حلايب وشلاتين .

يقوم ابناء حلايب وشلاتين عقب ذبح الاضاحي وتقسيمها في البدء في طهيها بطريقة ربما يكون هم الوحيدين من يقوم بطهيها بتلك الطريق التي تسمي السلات، تعد وجبة السبات من الوجبات الاساسية السائدة هناك وخاصة في المناسبات وعيد الاضحي تحديدا وهي عبارة عن شوي اللحم علي احجار البازلت للتخلص من الدهون بها.

وعن طريقة تجهيز وجبه السلات بعد الذبح وتجهيز اللحم خاصة لحم الضأن يتم جمع أحجار البازلت وغسلها جيدا بالماء واشعال النيران اسفلها حتي تزداد السخونة بها ثم توضع اللحمة.

تترك على النار حتي يتم شويها تماما وأن أحجار البازلت تخرج الدهون من اللحم ويصبح مشوى بطريقة مختلفة، وبعد ذلك تقدم للطعام، مؤكدا أن لا يخلو منزل من إقامة موقد لإعدادها، ويتم تجهيزها من لحم الضأن على أحجار البازلت وأطلق عليها السلات لأن حجر البازلت يعمل على سلت الدهون من اللحوم.

وبالنسبة للمشروب الأشهر والأعم في حلايب وشلاتين في العيد وكل المناسبات والاوقات مشروب الجبنة هو المشروب الاساسي في المنازل والرسمي الذي يقدم للضيوف، ويتم تجهيزه في كل وقت.

ويتم تجهيز مشروب الجبنة من خلال دق البن والحبهان وسط جلسات الأصدقاء والشباب، داخل إناء مصنوع من الفخار، حتى يتحول لون البن الأحمر إلى بنى غامق، ثم يتم تحميصه وتستغرق عملية التحميص دقائق، وخلالها يضاف إلى البن قليل من حبات القرنفل أو الحبهان أو الزنجبيل حسب النكهة المطلوبة وطحن ودق تلك المواد جيدا.

وتابع: أن الأدوات التى تستخدم فى الجبنة متواجدة فى كل بيت من بيوت أهالى الجنوب وكأنها شيء أساسى، وتلازمهم تلك الأدوات فى كل مكان عند رعى الجمال والأغنام فى الأودية الجبلية بالنسبة لرعاة الجمال وكذلك مع صيادوا الأسماك يصطحبونها فى مراكبهم التى تستمر الرحلة بها ما يقرب من 10 أيام فى عرض البحر.















