تضامن المنوفية: توزيع لحوم 142 رأس ماشية بالتنسيق مع المجتمع المدنى.. صور

المنوفية - فريق المحافظات

قال إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أن المديرية قامت بوضع خطة استهداف الأسر الاولي بالرعاية بالقري الأكثر احتياجا بالتعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى، والاورمان والشرعية ومصر الخير وجمعية مصطفي محمود لتوزيع لحوم الأضاحي والتي بلغت 142 رأس ماشية تم ذبحها تحت إشراف البيطري وكذلك 10 طن وربع الطن لحوم حية .