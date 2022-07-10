اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تضامن المنوفية: توزيع لحوم 142 رأس ماشية بالتنسيق مع المجتمع المدنى.. صور

الأحد، 10 يوليه 2022 11:52 ص
تضامن المنوفية: توزيع لحوم 142 رأس ماشية بالتنسيق مع المجتمع المدنى.. صور
المنوفية - فريق المحافظات

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قال إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أن المديرية قامت بوضع خطة استهداف الأسر الاولي بالرعاية بالقري الأكثر احتياجا بالتعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى، والاورمان والشرعية ومصر الخير وجمعية مصطفي محمود  لتوزيع لحوم الأضاحي والتي بلغت 142 رأس ماشية تم ذبحها تحت إشراف البيطري وكذلك 10 طن وربع الطن لحوم حية .
 
 وأضاف فوزى بأن المديرية رفعت درجة الاستعداد من خلال فرق عمل لحشد الجمعيات الأهلية بمختلف المراكز والقرى لتعظيم المساعدات العينية والمالية  المقدمة للأسر، وذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية .
 
وأوضح فوزى أن المديرية قامت بتشكيل فرق عمل لمتابعة الإشراف علي الأضاحي وضمان وصول المساعدات لمستحقيها من الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والايتام وأصحاب الأمراض المستعصية وكذلك كبار السن وأمراض الشيخوخة .
 
وأكد فوزى أن المديرية قامت بتشكيل لجان للمرور علي كافة مؤسسة الرعاية لمتابعة الخدمات المقدمة وكذلك استعدادات المؤسسات ببرامج ترفيهية للنزلاء إحتفاءا بعيد الاضحي المبارك . 
 
توزيع لحوم 142 رأس ماشية بالتنسيق مع المجتمع المدنى (1)
توزيع لحوم 142 رأس ماشية بالتنسيق مع المجتمع المدنى (1)

توزيع لحوم 142 رأس ماشية بالتنسيق مع المجتمع المدنى (2)
توزيع لحوم 142 رأس ماشية بالتنسيق مع المجتمع المدنى (2)

توزيع لحوم 142 رأس ماشية بالتنسيق مع المجتمع المدنى (3)
توزيع لحوم 142 رأس ماشية بالتنسيق مع المجتمع المدنى (3)

توزيع لحوم 142 رأس ماشية بالتنسيق مع المجتمع المدنى (4)
توزيع لحوم 142 رأس ماشية بالتنسيق مع المجتمع المدنى (4)
 
 
 
 
 
 

 


تضامن المنوفية

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