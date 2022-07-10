تشييع جنازة شاب قتل على يد شقيقين بسبب لعب الأطفال فى الغربية.. صور

شيع المئات من أهالى قرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية جنازة شاب لقى حتفه على يد شقيقين اثر مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب لعب الأطفال.

كانت النيابة العامة قد أمرت بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثمان.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفور بلشاى ومقتل أحد الأشخاص.

انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين مقتل شاب يدعى أحمد.ع فى العقد الرابع من العمر، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقين من نفس القرية بسبب لعب الأطفال نتج عنها تعدى المتهمين عليه بأسلحة بيضاء واصابته بطعنة قاتلة بالصدر ولقى حتفه فى الحال، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.