تحرير 98 محضرا تموينيا متنوع بأسواق دمباط

أسفرت الحملات بنطاق مدينة دمياط وكفر البطيخ عن ضبط كمية 65كجم كبد ولحوم منتهية الصلاحية وبها تغير خواص تدل على فسادها وتم التحفظ عليها واتخاذ إجراءات أعدامها ،19محضرعدم توافر الاشتراطات الصحية فى المنشأة ،11محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية،وفى حملة فرعية أخرى بنطاق كلا من مركز دمياط وفارسكور تم ضبط 2 محضر لمحلات جزاره لمخالفة الذبح خارج المجزر ،11محضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش يحفظها من الحشرات .31محضر عدم إعلان عن الاسعار فى واجهة المحل بمكان ظاهر للجمهور .16محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية .

وتم تحرير 2 محضر مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن ،ومحضر لمخبز طباقى بدون ترخيص ،2محضر بيع بازيد عن السعر المقرر (سكر حر ،سجائر) ،2محضر تعبئة مواد غذائية فى أكياس سوداء وورق مطبوعات تمثل خطورة على صحة المواطنين ،وبلغ اجمالى عدد المحاضر 98محضرا .

فى مجال الإشراف على موسم توريد القمح بإشراف المحاسب على الغزاوي مدير مديرية التموين تم توريد كمية 54173 طن بزيادة كمية عن المستهدف 1385طن وتحرير 15محضر عدم توريد ضد المخالفين بفرق سعر 1770جنيه عن كل اردب لم يتم توريده .