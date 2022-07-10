تحرير 50 محضرا وضبط 1.2 طن سلع ولحوم غير صالحة فى أسيوط.. صور

أسيوط ـ هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن ضبط 1.2 طن مضبوطات متنوعة غير صالحة وتحرير 50 مخالفة ومحضرا خلال 20 حملة متنوعة على منافذ البيع المختلفة بمراكز وقرى المحافظة نظمتها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك ورؤساء الأحياء والمراكز على مدار شهرين، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش، خاصة مع احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لشن حملات على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والمذبوحات.

وأوضح الدكتور ممدوح كامل بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه تحرير 50 مخالفة ومحضرا واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة وذلك خلال 20 حملة متنوعة بشهري مايو ويونيو الماضيين بالاشتراك والتعاون بين إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور ناصر حسين البيسرى التابعة لمديرية الطب البيطري مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية ومديرية التموين، لافتاً إلى ضبط 577.7 كيلو جرام لحوم مضبوطة غير صالحة ، و417.8 كيلوجرام كيلو دواجن وطيور غير صالحة ، و30.5 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك وغيرها بإجمالي مضبوطات 1198.5 كيلو جرام، مضيفاً أنه تم الكشف علي سلامة اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم توريدها إلي المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمستشفيات المركزية وإدارة قوات الأمن المركزي وسجن أسيوط العام بكميات تصل إلى 29 طنا و856 كيلو جرام لحوم بلدية ومستوردة تقريباً ، و31 طنا و676 كيلو جرام دواجن ، و 74 كيلو جرام أسماك على مدار شهرين وذلك للتأكد من سلامتها .



مضبوطات الطب البيطرى (1)



مضبوطات الطب البيطرى (2)



مضبوطات الطب البيطرى (3)



مضبوطات الطب البيطرى (4)



مضبوطات الطب البيطرى (5)



مضبوطات الطب البيطرى (6)