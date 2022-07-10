تحرير 50 محضرا وضبط 1.2 طن سلع ولحوم غير صالحة فى أسيوط.. صور

وأوضح الدكتور ممدوح كامل بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه تحرير 50 مخالفة ومحضرا واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة وذلك خلال 20 حملة متنوعة بشهري مايو ويونيو الماضيين بالاشتراك والتعاون بين إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور ناصر حسين البيسرى التابعة لمديرية الطب البيطري مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية ومديرية التموين، لافتاً إلى ضبط 577.7 كيلو جرام لحوم مضبوطة غير صالحة ، و417.8 كيلوجرام كيلو دواجن وطيور غير صالحة ، و30.5 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك وغيرها بإجمالي مضبوطات 1198.5 كيلو جرام، مضيفاً أنه تم الكشف علي سلامة اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم توريدها إلي المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمستشفيات المركزية وإدارة قوات الأمن المركزي وسجن أسيوط العام بكميات تصل إلى 29 طنا و856 كيلو جرام لحوم بلدية ومستوردة تقريباً ، و31 طنا و676 كيلو جرام دواجن ، و 74 كيلو جرام أسماك على مدار شهرين وذلك للتأكد من سلامتها .
مضبوطات الطب البيطرى (1)
مضبوطات الطب البيطرى (2)
مضبوطات الطب البيطرى (3)
مضبوطات الطب البيطرى (4)
مضبوطات الطب البيطرى (5)
مضبوطات الطب البيطرى (6)
مضبوطات الطب البيطرى (7)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة