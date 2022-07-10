بلينكن يزور اليابان الاثنين لتقديم التعازي شخصيا في اغتيال شينزو آبي

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يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، غدا الاثنين، اليابان؛ لتقديم التعازي شخصيا في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد أن "بلينكن سيزور العاصمة اليابانية طوكيو؛ لتقديم تعازيه للشعب الياباني في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والاجتماع مع كبار المسؤولين في العاصمة طوكيو".



وأكدت الخارجية الأمريكية أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان بمثابة حجر الزاوية للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهاديء، قائلة "إن التحالف الثنائي لم يكن قط أقوى مما هو عليه اليوم.



وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي التي لم تكن مقررة من قبل إلى اليابان خلال جولة بآسيا شملت إندونيسيا؛ لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.



وأعلنت اليابان، أمس الأول الجمعة، وفاة شينزو آبي "67 عاما" متأثرا بإصابته عقب إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي بمدينة نارا غربي البلاد.