بـ20 جنيه بس.. رحلة نيلية لمدة ساعة بالأتوبيس النهرى "بث مباشر"

كتب ــ سيد الخلفاوى

شهد الأتوبيس النهرى في القاهرة، إقبال من المواطنين للتنزه فى نهر النيل، وذلك من خلال الرحلات النيلية المتنوعة، وعلى رأسها الرحلات للقناطر الخيرية والرحلات لحديقة الحيوان بالجيزة.

وأكد المهندس أحمد حسن مدير عام الأتوبيس النهرى بهيئة النقل العام بالقاهرة، أن اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وجه بتسيير رحلات نيلية من محطة "هابى لاند" بكورنيش المظلات أمام أبراج أغاخان.

وأضاف "حسن"، أن الرحلة النيلية للقناطر الخيرية تشمل ذهاب وعودة وتنتظر الركاب لمدة ساعتين للتنزه فى حدائق القناطر ثم العودة بهم الى المحطة مرة أخرى، وتبدأ من المحطة بالمظلات ثم محطة الأتوبيس بالقناطر ثم العودة مرة أخرى، وسعرها 40 جنيها بالأتوبيس المكيف.

وأوضح أن هناك رحلات مدتها ساعة بـ20 جنيها، كما أن هناك خطوط للجامعة وحديقة الحيوان، بـ20 جنيها، مشيرا إلى أن العمل مستمر طوال اليوم من 8 صباحا حتى 10 مساء طوال أيام الأسبوع.