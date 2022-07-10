اندلاع حريق فى أحد كافتيريات الشاطئ ببورسعيد.. فيديو

اندلع حريق في إحدى الكافتيريات المطلة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، مساء السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال احتفالات الأهالي.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغاً من أصحاب الكافتيريات بحي الشرق، باندلاع حريق في أحد الكافتيريات وتصاعدت على أثره النيران بشكل كبير.

وعلى الفور توجه رجال الإطفاء برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، من إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، للسيطرة على الحريق والوقوف على ملابسات الواقعة.

وأصيب الأهالي على الشاطئ بحالة من الذعر بسبب تصاعد النيران الكثيف في سماء المحافظة، وتم فصل التيار الكهربائي عن كافتيريات الشاطئ بهذه المنطقة.