انتشال جثة شاب من ترعة بعد غرقة أثناء الاستحمام بالغربية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالغربية جثة شاب فى العقد الثانى من العمر لقى حتفه غرقا فى الترعة المارة أمام قرية أكوه الحصة مركز كفر الزيات بعدما نزل للاستحمام فجرفه التيار لعدم إجادته للسباحة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب فى ترعة أمام قرية أكوه الحصة مركز كفر الزيات.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ ونجح رجال الإنقاذ فى انتشال الجثة وتبين أن الشاب نزل للمياه للاستحمام هربا من الحر فجرفه التيار لعدم اجادته للسباحة، تم نقل الجثة للمشرحة وأخطرت النيابة العامة.