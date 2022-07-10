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النشرة المرورية.. سيولة وانتظام فى حركة السير ثاني أيام عيد الأضحى

الأحد، 10 يوليه 2022 10:00 ص
النشرة المرورية.. سيولة وانتظام فى حركة السير ثاني أيام عيد الأضحى سيولة في حركة المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تميزت حركة المرور صباح اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى بالسيولة والانتظام، في جميع الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمحافظتى القاهرة والجيزة، حيث اختفت التكدسات والكثافات المرورية، وصاحب ذلك الانتظام تواجد أمنى مكثف من خلال انتشار الارتكازات الأمنية ورجال المرور لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما تميزت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالسيولة والانتظام، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 


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