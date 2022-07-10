المغرب تعلن العفو الملكى عن 979 شخصا بمناسبة عيد الأضحى

كتب محمد جمال

أصدر الملك المغربى محمد السادس عفوا عن 979 متهما منهم معتقلون ومنهم طلقاء، محكوم عليهم بقضايا من مختلف محاكم المملكة بينهم متهمون بقضايا إرهاب، بحسب صحيفة "هسبريس".

وقالت وزارة العدل المغربية في بيان لها إنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1443 هجرية 2022 ميلادية، أصدر الملك أمره السامى بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 979 شخصا وهم كالآتي:

مستفيدون من العفو الملكى الموجودون فى حالة اعتقال وعددهم 834 نزيلا، وذلك على النحو التالى:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 09 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 818 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 07 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 134 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 21 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 07 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 104 أشخاص

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 02 شخصين اثنين

المجموع العام: 968".

وأضافت أنه "بهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 11 نزيلا، وذلك على النحو التالي: – العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 03 نزلاء

– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية ومن الغرامة لفائدة : 05 نزلاء

– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 02 نزيلين اثنين

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 01 نزيل واحد".