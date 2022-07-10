ونوهت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم بأن الزيارة تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها دولة الكويت لحل قضية المواطنين الكويتيين المدرجين على قائمة العقوبات في مجلس الأمن والتواصل القائم والمستمر بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن ولجنة العقوبات.