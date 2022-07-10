القبض على سيدة و4 من شركائها متهمين بقتل شخص لسرقته فى مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على المتهمين بقتل أحد الأشخاص لسرقة داخل شقته في مدينة نصر، وتبين أن سيدة و4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بوفـاة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم.

بتكثيف التحريـات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبة الواقعة (إحدى السيدات ، مقيمة بالجيزة) بالاشتراك مع آخرين. .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 4أشخاص لأحدهم معلومات جنائيةوأقرت بأنه نظراً لسابقة تعرفها على المتوفى ، وظنـاً منهـا احتفاظ المتوفى بمبالغ مالية كبيرة داخـل الـشقة سكنه إختمرت فى ذهنهـا فكـرة سرقته بالإكراه.

وفى سبيل ذلك إستعانت بالمتهمين وبتاريخ الواقعة حضر المتهمين مستقلين سيارة ملك أحدهم وقامت بتسهيل دخول المتهمين وفور قيامها بفتح باب الشقة قاموا بإشهار سلاح أبيض فى وجه المجنى عليه وتقييده والتعـدى عليـه بالضرب وإستولوا على مبلغ مالى وعدد (2هاتف محمول)، وعقب علمهـم بوفاة المجنى عليـه لاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف باقى المتهمين وضبطهم وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم في إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمـة الأولـى أيـدوها، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.