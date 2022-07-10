القاهرة والأقصر ضمن أفضل وأشهر المقاصد السياحية فى العالم

كتب محمد أسعد

تحت عنوان " المقاصد السياحية الأفضل والأشهر في العالم" نشر موقع "Tripadvisor والذي يعتبر من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية وفقا لتجارب الزائرين، قائمة بأفضل وأشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال عام 2022، حيث جاءت مدينتي القاهرة والأقصر ضمن هذه القائمة.

وأشار الموقع إلى أن مدينة القاهرة تجمع بين العراقة والحداثة وأنها واحدة من أكبر المدن في الشرق الأوسط، فهى مدينة الألف مئذنة ومدينة رائعة لاكتشاف التاريخ والثقافة المصرية. كما نوه إلى العديد من الأنشطة التي يستطيع السائح الاستمتاع بها مثل زيارة المواقع الأثرية بها وأهرامات الجيزة والقيام بالرحلات النيلية .

أما عن مدينة الأقصر، فقد أشار الموقع إلى الأنشطة المتميزة التي يستطيع السائح ممارستها بها مثل القيام برحلات البالون الطائر والتحليق فوق وادى الملوك، إلى جانب زيارة المواقع الأثرية الفريدة والمعالم السياحية بالبر الغربى والشرقى بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية ممتعة بين الأقصر وأسوان.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد نظمت فعاليتين كبرتين في القاهرة والأقصر خلال عام 2021 حيث أُقيم في القاهرة فعالية "موكب المومياوات الملكية" في أبريل 2021 لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب، وفي الأقصر تم تنظيم فعالية "الأقصر... طريق الكباش" في نوفمبر 2021 والتي تهدف للترويج السياحي لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاختيارات تأتي طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بموقع Tripadvisor.