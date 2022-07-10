الصحة السعودية: أكثر من 97 ألف حاجا تلقوا الخدمات العلاجية بالمشاعر المقدسة

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ذكرت وزارة الصحة السعودية أنها قدمت خدماتها العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى والجمرات لنحو 97 ألفا و262 حاجًا وحاجة حتى اليوم.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد أنها أجرت، ممثلة بالمستشفيات والمراكز الصحية مجموعه من الخدمات؛ منها إجراء 10 عمليات قلب مفتوح، و187 قسطرة قلبية، فيما أجريت 379 عملية غسيل كلوي، و10 عمليات مناظير، و267 عملية جراحية، بينما تم دخول 997 حاجا وحاجة إلى المستشفيات.

وشارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية (عن بعد)، منها 9 حالات تشخيص جلطات دماغية، وحالة واحدة للرعاية الحرجة عن بعد، و127 حالة الأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) 1995 حاجا وحاجة.



يُذكر أن الصحة السعودية جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 23 مستشفى يساندها 147 مركزا صحيا، وزادت سعتها السريرية إلى 4654 سريراً، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1080، والمخصصة لضربات الشمس 238، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس.



وأعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير 180 سيارة إسعاف وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.



وفي السياق، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية توفير عيادات طبية خاصة مجهزة بالطاقم الطبي لضيوف الرحمن، إلى جانب سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات الحرجة، بهدف تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة.



ومن جهة أخرى، أكدت شركة المياه الوطنية السعودية أن كميات المياه الموزعة خلال الـ24 ساعة الماضية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف بلغت أكثر من 699 ألفا و589 مترا مكعبا، فيما لم يتم تسجيل أي انقطاعات مؤثرة بالعمليات التشغيلية وعدم رصد أية حالات تؤثر على تلك العمليات، مؤكدة استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ.