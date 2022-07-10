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"السياحة والآثار": حجاج السياحة يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

الأحد، 10 يوليه 2022 11:03 م
"السياحة والآثار": حجاج السياحة يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق الحجاج
كتب محمد أسعد

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واصل، اليوم، حجاج السياحة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق بمنى، وذلك بعد النفرة من المزدلفة إلى منى للمبيت بها ورمى الجمرات في أيام التشريق الثلاث.
 
ومن جانبها، أوضحت   سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري المتواجد في المملكة العربية السعودية، أن الحالة العامة لجميع حجاج شركات السياحة مطمئنة وبخير عقب انتهائهم من رمى الجمرات في ثانى أيام التشريق، وأضافت أن لجان البعثة الرسمية للوزارة المتواجدة حالياً بالأراضي المقدسة لم ترصد أى حالات تكدس أو حالات مرضية بين صفوف الحجاج في اليوم الثانى من أيام التشريق بمنى.
 
وأكدت بأنها تتلقى تقارير دورية من هذه اللجان المتواجدة والموزعة على كافة مخيمات إقامة الحجاج لسرعة رصد وحل أى مشكلة تظهر بالمخيمات، حيث تم التعامل مع الشكاوى والملاحظات التي رصدتها اللجان أثناء التواجد بالمخيمات، وكذلك مكاتب الطوافة لمتابعة أحوال الحجاج والتأكد من راحتهم وتذليل أية عقبات قد تواجههم.
 
كما أوضحت بأنه يتم التواصل والتنسيق مع البعثة الطبية ومشرفي الشركات السياحية والسلطات السعودية بشأن الحالة الصحية العامة للحجاج.
 
ومن المقرر أن تستعد شركات السياحة بداية من الغد لمغادرة الحجاج لمنى والعودة لمكة المكرمة أو للمدينة المنورة لاستكمال باقى برنامج الحج.
 
 

وزارة السياحة والآثار

حج السياحة

موسم الحج

جبل عرفات



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