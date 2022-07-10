السعودية: خدمات لأكثر من 10 آلاف حاج من ذوى الإعاقة وكبار السن بالمسجد الحرام

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ذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن أكثر من 10 آلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن استفادوا من الخدمات التي قدمتها لحجاج بيت الله داخل المسجد الحرام.



وأوضحت الرئاسة - في بيان أوردته، اليوم الأحد، وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن تلك الخدمات قدمت للحجاج من خلال 5 مبادرات هي (نحن معكم نسعى لخدمتكم - إشارة - أبصار - اجتماعي - الوصف المكاني) بلغة الإشارة.



وقدمت إدارة خدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة عددا من البرامج التي تضمنت ترجمة الدروس العلمية وخطب الجمعة، وتوفير التطبيقات الرقمية، وكتاب الله، والمجلدات والكتيبات الإرشادية بلغة (برايل) التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة، بالإضافة إلى تخصيص موقع مخصص لخدمة ذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد باب (64).



وفي سياق متصل، خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، لجنة شرعية لتوعية ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تنظمه الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، لجنةً شرعية لتقديم التوعية الدينية وإرشادهم والإجابة على أسئلتهم المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وذلك طيلة أيام الحج في إطار جهود الوزارة في توعية ضيوف الرحمن كي يؤدوا المناسك وفق المنهج الصحيح.



وتقدم اللجنة الشرعية كلمات إرشادية بعد كل صلاة في المصلى وتوزيع المطويات المتعلقة بصفة الحج والمناسك، كما تقدم الفتوى الشرعية من خلال الإجابة على الهاتف المجاني المخصص لاستقبال الاستفسارات، حيث خصصت اللجنة رقمين للتواصل مع ضيوف البرنامج على مدار 24 ساعة.



وبثت اللجنة عددا من المقاطع التوعوية والفتاوى من كبار العلماء بالمملكة من خلال توزيع منشورات عليها "باركود" من خلالها يستطيع الشخص تحميل المقاطع ومشاهدتها.



وفي السياق، تقدم وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني، حزم من الخدمات التي تعنى بإبراز الجهود والخدمات بالمسجد الحرام بأكثر من 23 لغة عالمية على مدار 24 ساعة، لتسهيل الوصول لكافة الخدمات المقدمة للقاصدين والمساهمة في الرقي بمنظومة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة تجاه حسن وفادة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.



وترتكز أعمال الإدارة على محاور أساسية هي: الإرشاد المكاني بحيث يتم إرشاد السائليين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل وخارج المسجد الحرام وعبر مراكز الاستعلامات الخارجية، وإيصال كبار السن إلى أقرب نقطه لمقصدهم مع تقديم الهدايا للقاصدين والترحيب بقدومهم، والإرشاد الزماني من خلال الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بأوقات الصلوات ومواعيد الزيارات والمحاضرات والدروس وتزويدهم بجداول الدروس والمحاضرات، الإرشاد الثقافي من خلال بالإجابة على أسئلة واستفسارات المستفيدين الثقافية والعلمية التاريخية التي تتعلق بالمسجد الحرام وبلغتهم