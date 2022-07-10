الداخلية: توفير مناخ آمن للمواطنين خلال أيام العيد

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، ثان ايام العيد، تأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، حيث تضطلع كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية بتنفيذ الخطط الأمنية التى أعدتها الوزارة لتحقيق الإنضباط لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، والحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة وذلك من خلال إنتشار الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

كما يضطلع مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

واكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.