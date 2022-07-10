الخارجية الروسية: المتحدث باسم البيت الأبيض مجبر على الكذب

كتب أحمد عرفة

شبهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الإدارة الأمريكية بسفينة تيتانيك، لافتة إلى أن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين بساكي، غادرت موقعها في الوقت المناسب، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض أجبرت كارين جان بيير على القيام بالعمل القذر، فالشخص الغربي يتصرف دائما مع أولئك الذين استعبدهم بطريقة بنفس الطريقة أولا يخرق القانون، ثم ينقل المسؤولية إلى الآخرين.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن قوارب النجاة على سفينة تايتنك كانت مخصصة لركاب الفئات العليا، لافتة إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض مجبر على الكذب، هذا كذب ممثلي النظام الأمريكي المجرم الذي يزعزع الاستقرار في العالم من أجل استعادة المواقع المتقدمة التي فقدها منذ زمن طويل.