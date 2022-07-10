

وأكد الحزب - في ختام اجتماع عقده مساء السبت، المكتب التنفيذي للحزب في العاصمة نواكشوط، وهو الأول له منذ تغيير اسم الحزب واختيار رئيس جديد للحزب هو الوزير محمد ماء العينين ولد أييه - إن التغيير الذي بدأه الحزب جاء ليؤسس مرحلة جديدة يطبعها "الإنصاف والتناغم مع تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".



وقال رئيس الحزب - في ختام الاجتماع - إن العمل السياسي للحزب مر بمرحلة أساسية كان لها الأثر البالغ في تغيير قواعد العمل السياسي أسلوبا وممارسة.



كما قرر الحزب - في اجتماعه - تشكيل لجنة عمل لإعداد برنامج وأنشطة سياسية تهدف التغلب على الصعوبات التي تواجه العمل السياسي للحزب.



ويتزامن التوجه الجديد للحزب مع بدء التحضيرات للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية المقررة في موريتانيا العام القادم.



وكانت وزارة الداخلية قد دعت 25 من رؤساء الأحزاب السياسية إلى اجتماع تشاوري الثلاثاء القادم؛ تحضيرا للانتخابات.