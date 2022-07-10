"التموين" تخصص مجموعات عمل للرقابة على محلات الذهب خلال عيد الأضحى المبارك

كتب مدحت وهبة

تستمر مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين ، في تكثيف الحملات الرقابية من خلال مجموعات عمل على محلات الذهب والفضة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من عدم التلاعب فى المنتجات المطروحة بالأسواق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن تكثيف الرقابة، خاصة وأن هذه الأيام يزداد فيها معدلات إقبال المواطنين على شراء منتجات المعادن الثمينة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن مشروع مدينة الذهب قائم ومستمر وتم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجه بأن تكون على أعلى مستوى وفى مكان مميز فى العاصمة الإدارية، ويقوم حاليا الاستشاريون بوضع الخطوط النهائية للمدينة وأنه خلال انعقاد معرض المجوهرات.

على المستوى العالمي سجل الذهب ارتفاع بختام تداولات الأسبوع مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس .