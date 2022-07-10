التشيك بصدد تسلم 2800 لقاح مضاد لفيروس جدري القردة

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أعلنت وزارة الصحة التشيكية أنها بصدد تسلم 2800 لقاح مضاد لفيروس جدري القردة مقدمة من المفوضية الأوروبية.



وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الأحد، أن المفوضية الأوروبية قامت بشراء 110 آلاف جرعة من اللقاح، ومن المقرر أن تحصل الدول الأعضاء على حصة نسبية وفقا لحجم سكانها.



ومن جانبه، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة التشيكية بأن الوزارة لا ترى ضرورة للقيام بحملة تطعيم واسعة النطاق، وإنما سيتم تخصيص اللقاحات بشكل أساسي للأفراد الأكثر عرضة للإصابة، واستخدامها في حالة تدهور الوضع الوبائي بشكل مفاجئ.



وحتى الآن، تم تأكيد 11 حالة إصابة بجدرى القرود في التشيك، كما تم تأكيد الإصابة بجدري القرود في دول أوروبية أخرى، وقد سجل بعضها بالفعل أكثر من 1000 حالة.. والأعراض الأكثر شيوعا للمرض هي الطفح الجلدي المصحوب أحيانا بحمى وإرهاق وآلام في العضلات وقيء وإسهال وقشعريرة والتهاب في الحلق وصداع