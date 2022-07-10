اليوم السابع
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التخطيط: 149 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى قطاع الموارد المائية خلال 8 سنوات

الأحد، 10 يوليه 2022 02:00 ص
التخطيط: 149 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى قطاع الموارد المائية خلال 8 سنوات الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت أسماء امين

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تعمل الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الموارد المائية والرى، بحيث تهتم الدولة بتحقيق الأمن المائي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، وفق رؤية متكاملة، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، حيث تتبني الدولة الأمن القومي بمفهومه الشامل.

وأوضحت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن حجم الاستثمارات بلغ 194 مليار جنيه خلال 8 سنوات، مقابل حوالي 27 مليار بمعدل نمو 619%،

واوضح التقرير ارتفاع الاستثمار العام السنوي الموجهة لهذه القطاعات من 4.8 مليار جنيه في (13/2014)، إلى 45 مليار جنيه في (21/2022)، بمعدل نمو بلغ حوالي 838%،

وحول استثمارات قِطَاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ بخطة عام (22/2023) بلغت حوالى 17 مليار جنَيه.

عن المشروعات التي تم تنفيذها  اشار التقرير الى مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة ومَشْرُوع نقل الـمياه الـمُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي الـمُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء،واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادي بتُوشكى،و استكمال مشروع الري الحقلي.

 


التخطيط

الري

حجم الاستثمارات فى قطاع الموارد المائية

وزارة التخطيط



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