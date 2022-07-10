التحقيقات: لص المساكن بحدائق القبة والزيتون ارتكب 4 حوادث سابقة

كتب سليم على

اعترف عاطل أمام النيابة العامة بشمال القاهرة، أنه تخصص في سرقة المساكن في مناطق حدائق القبة والزيتون، بأسلوب كسر الباب، مؤكدا ارتكابه عدد (4) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسمى شرطة (حدائق القبة – الزيتون) بمديرية أمن القاهرة، من (شخصان، مقيمان بنطاق دائرة قسمى الشرطة)، باكتشافهما كسر بابى الشقتين محل سكنهما، وسرقة (مبلغ مالى – عدد من الأجهزة الكهربائية) من داخلهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "سكين") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعتين بأسلوب " كسر الباب" بإستخدام أجنة حديدية .. وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " كسر الباب" ، وبإرشاده تم ضبط ( جزء من المبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة – كافة المسروقات المستولى عليها – 2 أجنة حديدية والمستخدمتان فى إرتكاب وقائع السرقة) وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتم حبس المتهم.