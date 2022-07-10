البحرين تنفى تعرض أى سجين لإساءة معاملة

وكالات

نفت الحكومة البحرينية تعرّض أيّ سجين في المملكة لإساءة معاملة، وذلك ردا على تقرير لمنظمة العفو الدولية ”أمنستى“ اتّهم المنامة بمنع الرعاية الطبية عن أحد السجناء.

وقال متحدّث باسم الحكومة البحرينية لوكالة ”فرانس برس“، إنّ ”حكومة البحرين طبّقت الضمانات المعترف بها دوليا في مجال حقوق الإنسان“، مؤكدًا أنّ ”الحصول على الرعاية الصحّية لجميع المواطنين، سواء أكانوا محتجزين أو في أيّ مكان آخر، محميّ بموجب دستور البلاد“.

وأضاف أنّ ”الرعاية الصحّية المقدّمة للسجناء هي نفسها من حيث المعايير والجودة تلك المقدّمة لسائر أفراد المجتمع من خلال نظام الصحّة العامّة“.

ويوم الخميس الماضي، اتّهمت منظمة العفو الدولية البحرين بـ“حرمان عبد الجليل السنكيس، من الوصول إلى بعض أدويته“.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إنّ السنكيس، مضرب منذ عام عن تناول الأطعمة الصلبة و“قرّر الآن الامتناع أيضاً عن تناول الأملاح اللازمة للحفاظ على استقرار صحّته“.

وأوضحت في بيان أنّ إضرابه عن تناول الأملاح أتى ”احتجاجاً على حرمان سلطات السجن له من الوصول إلى بعض أدويته“، على حد قولها.

ونقل البيان عن آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ”أمنستي“، قولها إنّه ”يجب على السلطات البحرينية الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط“.