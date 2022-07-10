الاتحاد الأوروبي يُعبئ أسطول مكافحة حرائق الغابات لمساعدة البرتغال

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد البدء في تعبئة أسطول مكافحة حرائق الغابات، في استجابة فورية لطلب البرتغال مساعدتها في مكافحة الحرائق التي تشتعل في الجزء الأوسط من البلاد.



وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي - أنها بدأت صباح اليوم في حشد طائرتين تابعتين لأسطول الإنقاذ الأوروبي المتمركز في إسبانيا من طائرات الإطفاء كندية الصنع، وذلك استجابة لقيام البرتغال بتنشيط آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لطلب المساعدة الطارئة في إخماد الحرائق بالمناطق المتضررة.



وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش:" من خلال استجابتنا السريعة لطلب البرتغال للمساعدة، يُظهر الاتحاد الأوروبي تضامنه الكامل في مواجهة حرائق الغابات المدمرة في وسط البرتغال .. وأشكر إسبانيا على حشد طائرتين لمكافحة الحرائق بسرعة عبر وحدة الإنقاذ هذا الصباح .. أفكارنا وتعاطفنا مع المتضررين، ومع رجال الإطفاء وغيرهم من المستجيبين الأوائل على الأرض .. كما أننا على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة".



بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل خدمة خرائط الطوارئ التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل البرتغال منذ يوم أمس الأول من أجل إخماد حرائق الغابات التي تؤثر على مقاطعتي ليريا وسانتاريم في بلدية أوريم .. ومن المنتظر أن تدعم هذه الخرائط المستجيبين الأوائل بتقييم تأثير الحرائق وأضرارها //بحسب ما جاء في ختام البيان