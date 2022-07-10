اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يوليه 2022 07:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر توقعان اتفاقية إنشاء مكتب للجنة فى الدولة

الأحد، 10 يوليه 2022 06:29 م
الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر توقعان اتفاقية إنشاء مكتب للجنة فى الدولة حكومة الإمارات - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقية إنشاء مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة أبوظبي، لتعزيز علاقة دولة الامارات باللجنة الدولية في اطار التعاون والشراكة بين الطرفين.

وقعت الاتفاقية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي - وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي عن حكومة دولة الإمارات، ومن جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر ماورير- رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكدت معالي ريم الهاشمى أن دولة الإمارات تسعى دائما نحو تعزيز قيم الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة ومسانداتها وتقديم كافة أوجه الدعم لها في تنفيذ مهام عملها الإغاثي.

وأضافت معاليها : نحن اليوم نعتز بتعزيز التعاون وعلاقاتنا المتميزة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال اتفاقية انشاء مكتب لها بدولة الامارات، والذي سوف يسهم في تحقيق الاهداف المرجوة على صعيد العمل الإغاثي والوصول للمحتاجين بشكل اكبر واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال ، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجها العمل الإغاثي حالياً في كثير من مناطق العالم.

ومن جانبه قال السيد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر " تؤدي دولة الإمارات دورا مهما، وتعد شريكا رئيسياً للجنة الدولية للصليب الأحمر سيساعد اتفاق إنشاء المكتب على تعزيز تعاوننا الوثيق، ونحن ممتنون لدعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في هذا الإطار. وتفتخر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوجود دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مجموعة دعم المانحين الخاصة بنا ونبقى ملتزمين بمواصلة تعزيز شراكتنا في تقديم المساعدات إلى الأشخاص المتضررين جراء الأزمات الحرجة."


لجنة الصليب الاحمر

الكويت

اخبار الكويت

ابو ظبى

ريم الهاشمى



الموضوعات المتعلقة

طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وغائم فى الإمارات وشديد الحرارة بالكويت

الأحد، 10 يوليه 2022 07:00 ص

رئيس الإمارات يوجه بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية

السبت، 09 يوليه 2022 09:18 م

طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية ومغبرا بالإمارات

السبت، 09 يوليه 2022 08:30 ص

الشيخ محمد بن زايد ناعيا شينزو آبى: كان صديقا مخلصا لدولة الإمارات

الجمعة، 08 يوليه 2022 07:45 م

الرئيس السيسى يهنئ الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بعيد الأضحى

الجمعة، 08 يوليه 2022 05:40 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة