الإسكندرانية مش بيناموا فى العيد.. إقبال كثيف على السينمات فى أول أيام العيد

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن الإقبال على سينمات الإسكندرية، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافد المواطنين على وسط المحافظة .

حيث شهدت سينمات محافظة الإسكندرية إقبال من المواطنين، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، تحديدا فى محطة الرمل أكبر تجمع للسينمات وأشهرها.

كما شهدت الحدائق والمتنزهات العامة إقبالا كبيرا منذ بداية اليوم منها حديقة الحيوان بالإسكندرية، والتقاط الصور التذكارية فى الحديقة بجوار الحيوانات الأليفة وقضاء وقت ممتع للأطفال .

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئى بالتعامل الفورى فى حالة استقبال أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد، وسرعة التعامل مع هذه الشكاوى وحلها.



الاسكندرانية مش بيناموا فى العيد.. توافد على السينمات فى أول أيام عيد الأضحى



الاسكندرانية مش بيناموا فى العيد.. توافد على السينمات فى أول أيام عيد الأضحى