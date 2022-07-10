استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

أكد الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى داخل كافة منشآت الهيئة في ثاني أيام عيد الأضحى، والتي تستمر طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف البرعي، أن غرفة فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، منعقدة على مدار الساعة، ومتواصلة مع جميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية، وتذليل كافة التحديات التي قد تطرأ خلال فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك، ومتصلة بغرفة العمليات الرئيسية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح البرعي، أن خطة التأمين الطبي لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، تتمثل في عمل نوبتجيات لكافة الفرق الطبية من العاملين بمنشآت الهيئة، وذلك لضمان استمرارية العمل داخل جميع منشآتها داخل المحافظة، مع تشغيل أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة بكامل قوتها، وعلى مدار الساعة، مع توفير مخزون استراتيجي من الأدوية و كافة المستلزمات الطبية والأمصال والطعوم داخل كافة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.