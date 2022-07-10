استمرار أعمال ذبح الأضاحي فى مجزر الزناقطة بحى المطار فى الأقصر.. صور

وتأكد رئيس المدينة خلال زيارته للمجزر، من إتخاذ كافة الإجراءات الصحية خلال عملية الذبح، وإجراء الكشف الدقيق على الذبائح للاطمئنان على خلوها تماماً من أي مرض، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة للمجازر بحضور مديري الطب البيطري، ومتابعة سير العمل، وتوافد المواطنين.

وشدد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، على ضرورة تنظيف المجزر برفع مخلفات الذبح أولاً بأول، والغسيل والتطهير المستمر، والتواجد، والإشراف البيطري المستمر على جميع الذبائح.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن إستمرار جميع مجازر محافظة الأقصر فى تنفيذ مهامها بذبح الأضاحى بالمجان، والكشف عليها بما يحقق التأكد من صلاحية لحوم الأضاحى للاستهلاك الآدمى، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقاد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، اليوم السبت، جولات مكوكية لمتابعة أعمال ذبح الأضاحي داخل مجزر الأقصر بالحبيل، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بفتح جميع المجازر بكافة مدن المحافظة، وذلك لاستقبال وذبح الأضاحي يوميا طوال أيام عيد الأضحى المبارك مجانًا للمواطنين وأصحاب الأضاحي، وخلال الجولات تفقد الدكتور فتحى سلمى المجزر بالحبيل والكشف على اللحوم، وذلك بحضور الدكتور أيمن اوليت مدير إدارة الطود البيطرية، والدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة المجازر والتفتيش، والدكتور سامح الضوي والدكتور شادي زكريا أطباء المجازر.