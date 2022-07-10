إنقاذ مسن بعد لدغة ثعبان في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن أطباء مستشفى فوه المركزي، في حالة فريدة من نوعها لأول مرة بكفر الشيخ، من إنقاذ مسن من موت محقق، عقب لدغة من ثعبان، وعاد لمنزله معافى بعد قضاء 3 أيام بالمستشفى، ووجهت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر لأطباء المستشفى، لإنقاذ المسن من الموت.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن ما شهدته مستشفى فوه المركزي، إعجازا بقدرة الله، وتعتبر ما حدث عودة من موت محقق، مؤكدة أن مستشفى فوه المركزي، استقبلت مهدي كرشه، من إحدى قرى مركز فوه،61 سنة، مصاب بشلل تام في الجسم وفقدان كامل في الوعي، بعد نصف ساعة فقط من تعرضه لدغة الثعبان وقد تم عمل اللازم وتقديم الإسعافات الأولية ووضعه على جهاز التنفس الصناعي داخل عناية مستشفى فوه المركزي والبدء في إعطائه المصل المضاد للتسمم على مدار يومين كاملين.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ " اليوم السابع"، بفضل الله بدأ في الاستجابة في اليوم الثالث حتى استعاد العلامات الحيوية واستعاد القدرة على تحريك كامل أطرافه، والحالة حاليا مستقرة بفضل الله، مؤكدة أنها تتوجه بخالص التحية والتقدير لكافة الأطباء والتمريض بمستشفى فوه المركزي بقيادة الدكتور محمد الفار مدير المستشفى، وفريق العناية الرائع، الأطباء خالد خير الله، ومصطفى قاسم، وابراهيم فرحات، ومازن عزمى، وأحمد محمد عيد ، وفريق التمريض المجتهد، صفاء الجمل، ومها عبد الحليم، ومحمود خالد، وفتحى عبد العزيز، وعزه محمود ، ومحمد احمد عبد المجيد، ومشرفات الاستقبال والعناية، رشا نصر، وبثينه احمد، وايمان حسن، وراندا الفضالي.

وأكدت إلهام محمد، أنها تتوجه بالشكر إلى إدارة السموم بالوزارة الدكتور محمد سيف، راعي منظومة السموم في مصر، وقيادات مديرية الصحة بكفر الشيخ، الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد عباس، مدير ادارة الرعاية الحرجة، بالتعاون والتنسيق مع مدير عام الطب الوقائي الدكتور محمد خيري، مشيرة إلى أن كافة الجهود تضافرت بين ادارة السموم بالمديرية بقيادة الدكتورة انتصار عبد المنعم نظمي، للتوجيه بما يلزم من كيفية التعامل مع المصاب حال وصوله المستشفى حتى تمام تعافيه، إضافة إلى شيماء عكاشه، مدير إدارة الأمراض المعدية، والتي من جانبها لم تتوان لحظة في التنسيق توفير العدد اللازم من الأمصال المطلوبة، ومحمد الشافعي بإدارة فوه الصحية لسفره وحرصه على توفير الأمصال المطلوبة لعلاج المصاب.