اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 05:53 م
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إقبال كبير على الرحلات النيلية وحديقة الأسرة والطفولة والحيوان بدسوق.. صور

الأحد، 10 يوليه 2022 04:55 م
إقبال كبير على الرحلات النيلية وحديقة الأسرة والطفولة والحيوان بدسوق.. صور إقبال كبير على الرحلات النيلية وحديقة الأسرة والطفولة والحيوان بدسوق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد حديقة الأسرة والطفولة بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، اقبالا كبير من أهالي المحافظة، بالاضافة للقادمين من مراكز وقرى محافظة البحيرة، لقضاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، إضافة للرحلات النيلية سواء المراكب والقوارب وغيرهما، إضافة لزيارة حديقة الحيوان، ومتابعة عروض الحيوانات بها.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحسن استقبال المواطنين، وتقديم كافة الخدمات لهم، واستمرار عمال النظافة بالحدائق والمتنزهات، حفاظا على صحة المواطنين.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الخدمات المقدمة للمواطنين بالحدائق العامة بحديقة الأسرة والطفولة، و حديقة الحيوان، والملاهي بالحديقة، بإشراف محمد شعبان، مدير الحديقة.

وأضاف عبدالستار، أن حديقة الأسرة والطفولة شهدت اقبالا كبيراً من أهالي محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، للاستمتاع بالرحلات النيلية والملاهي، إضافة لزيارات حديقة الحيوان، وما تضمه من حيوانات متعددة، غزلان وثعبان، وحصان وقرود وحمام، ونعام، وغيرهم من الحيوانات.

 

استمرار الرحلات النيلية بدسوق
استمرار الرحلات النيلية بدسوق

 

اقبال على حديقة الاشرة والطفولة بدسوق
اقبال على حديقة الاشرة والطفولة بدسوق

 

الاقبال على حديقة الحيوان بدسوق
الاقبال على حديقة الحيوان بدسوق

 

تعدد الرحلات النيلية
تعدد الرحلات النيلية

 

توافد على الحدائق
توافد على الحدائق

 

جانب من اقبال على الحدائق
جانب من اقبال على الحدائق

 

جانب من الاقبال على المصيف
جانب من الاقبال على المصيف

 

جانب من الاقبال
جانب من الاقبال

 

حديقة الحيوان بدسوق
حديقة الحيوان بدسوق

 

رحلات نيلية بنهر النيل بدسوق
رحلات نيلية بنهر النيل بدسوق

 

عرض لثعبان بحديقة الحيوان
عرض لثعبان بحديقة الحيوان

 

 


كفر الشيخ

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حديقة الحيوان

حديقة الأسرة والطفولة

البحيرة

رحلات نيلية



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