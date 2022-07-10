اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 04:20 م
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إقبال على مصيف بلطيم فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.. صور

الأحد، 10 يوليه 2022 03:52 م
إقبال على مصيف بلطيم فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.. صور مصيف بلطيم فى ثانى أيام عيد الأضحى
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد مصيف بلطيم، اليوم الأحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، توافدا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة العيد، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتوفير كافة احتياجات المصطافين والمترددين عليه من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه شدد على الكافتيريات والمحال التجارية بتوفير احتياجات المصيفين بأسعار مناسبة للجميع، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالمصيف تراقب كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى وتستجيب بحلها.

وأضاف عطية، هناك تواجدا أمنيا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار حملات النظافة بالشاطئ مستمرة طوال الـ 24 ساعة بنظام الورديات، لتوفير بيئة نظيفة للزائرين وتذليل كل العقبات التى قد تواجههم وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

 

الاستماع بمياه البحر في اليوم الثاني من أيام عيد الاضحى
الاستماع بمياه البحر في اليوم الثاني من أيام عيد الاضحى

 

الاستمتاع بمصيف بلطيم
الاستمتاع بمصيف بلطيم

 

تواجد رجال الانقاذ
تواجد رجال الانقاذ

 

توافد كبير على مصيف بلطيم
توافد كبير على مصيف بلطيم

 

جانب من توافد المصيفين
جانب من توافد المصيفين

 

 

 

 


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