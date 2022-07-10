اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق دسوق بالبحيرة

الأحد، 10 يوليه 2022 01:13 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق دسوق بالبحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وعربة كارو بمركز دمنهور بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى الرحمانية مصابى حادث تصادم سيارة ملاكى مع عربة كارو أمام قرية الخزان طريق دمنهور- دسوق. وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم اسما. م. ع 40 سنه - عبد الحميد. ج. ع، 35 سنة - جواهر. ع. ص، 70 سنة - إسراء. ش. س 20 سنة - جنات. ع. 7 سنوات - يمنى. ع. ج 3 سنوات.

وتم عمل اللازم مع المصابين وإجراء الفحوصات والرعاية الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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