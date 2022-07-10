اليوم السابع
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إصابة طبيب على يد شخص بسلاح أبيض بسبب ركن سيارة بكفر شكر

الأحد، 10 يوليه 2022 12:24 ص
إصابة طبيب على يد شخص بسلاح أبيض بسبب ركن سيارة بكفر شكر مطواة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة طبيب بمستشفى كفر شكر المركزى على يد أحد الأشخاص بواسطة سلاح أبيض "مطواة"، بسبب خلاف نشب بينهما على ركن سيارته، وتم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ يفيد قيام أحد المواطنين بطعن طبيب يعمل بمستشفى بنها الجامعى .تم إخطار اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز كفر شكر، ومعاونة النقباء حسام نبيل وأحمد علام ومحمد عادل، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجنى عليه يدعى "محمود ا"، مقيم بقرية المنشأة الصغرى التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، ويعمل طبيب بمستشفى بنها الجامعى.

وكشفت التحريات الأولية عن نشوب مشاجرة، مساء السبت، بين الطبيب وأحد الأشخاص بسبب أولوية ركن سيارة خاصة بالطبيب، وإثر ذلك قام المتهم بطعن الطبيب بطعنتين أصيب خلالها بجرح نافذ فى البطن، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية، وجارى ضبط المتهم.


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مستشفي بنها الجامعى



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