إزالة ووقف 9 حالات تعدٍ على مساحة 3200 م2 بمحافظة أسوان.. صور

كشف صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بشأن التصدى للتعديات على أملاك الدولة وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تم الإزالة الفورية لعدد 2 حالة تعدى مستحدث بقرية الديوان.

وأوضح رئيس مدينة نصر النوبة، فى بيان صحفى، بأن الحالة الأولى عبارة عن تعدى على أراضى بناء أملاك الدولة بمساحة 200 م٢ بأسوار بارتفاع متر، والحالة الثانية عبارة عن شروع فى البناء بدون ترخيص لمنزل حيث تم وقف البناء مع مصادرة التشوينات.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالتصدى لمحاولة 7 حالات تعدى بمساحة 3 ألاف م2 فى المهد لمجموعة من المتعدين بوادى الرديسية سبق وأن تم إزالة منازلهم حيث حاولوا استغلال أجاز العيد فى إقامة هذه التعديات مرة أخرى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعامل الحازم مع أى تعديات على الأراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لا تهاون أو تقاعس فى مواجهة أى محاولات أو الشروع فى التعدى على أراضى الدولة حيث أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء بمواصلة المرور الميدانى طوال أيام عيد الأضحى المبارك وبمتابعة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وإزالة أى تعديات فى المهد، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبمتابعة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأشار، إلى أهمية التعامل بكل حزم مع أى محاولات لاستغلال إجازة العيد فى القيام بتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة أو البناء المخالف مع تفعيل وحدات التغيرات المكانية لرصد أى متغيرات غير قانونية والتعامل الفورى معها.